Adıyaman'ın Besni ilçesinde silah operasyonu: Bir kişi yakalandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırhöyük Beldesi'nde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisini aldı. Operasyonda 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çakırhöyük Beldesinde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisi aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele ve 5 mermi geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.