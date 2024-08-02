Adıyaman'ın Besni ilçesinde silah operasyonu: Bir kişi yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çakırhöyük Beldesinde M.T'ye ait bir evde silah olduğu bilgisi aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele ve 5 mermi geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.