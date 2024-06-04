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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil yangını

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Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

K.Ö. idaresindeki 27 RS 070 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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