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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güncel Haberler

Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Muhammed Enes Koyuncu idaresindeki 27 VP 931 plakalı araç Valantines Düğün Salonu civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Uslu ve Abdurrahman Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Muhammed Enes Koyuncu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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