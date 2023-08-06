Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurt saldırısı: 26 küçükbaş hayvan telef oldu
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Besni ilçesindeki Kargalı köyünde bulunan ağıla giren kurtlar, besici Kenan Erbey'e ait olan 26 küçükbaş hayvanı telef etti. Durumu fark eden Erbey, olayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Telef olan hayvanlar, tutanak tutulduktan sonra köy dışında belirlenen bir alana gömüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 26 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kargalı köyündeki besici Kenan Erbey'e ait, küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtlar girdi.
Kurtlar ağıldaki 26 küçükbaş hayvanı telef etti.
Ağıldaki durumu fark eden Erbey, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Telef olan küçükbaş havyanlar, tutanağın tutulmasının ardından ekiplerin gözetiminde köy dışında belirlenen alana gömüldü.