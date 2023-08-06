Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurt saldırısı: 26 küçükbaş hayvan telef oldu

Besni ilçesindeki Kargalı köyünde bulunan ağıla giren kurtlar, besici Kenan Erbey'e ait olan 26 küçükbaş hayvanı telef etti. Durumu fark eden Erbey, olayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Telef olan hayvanlar, tutanak tutulduktan sonra köy dışında belirlenen bir alana gömüldü.