Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurt saldırısı: 26 koyun telef oldu

Besni'nin Kargalı köyünde Kenan Erbey'e ait ağılda bulunan koyunlara sabah saatlerinde kurt saldırdı. Saldırı sonucunda 26 koyun telef oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 26 koyun telef oldu.

Besni'nin Kargalı köyünde Kenan Erbey'e ait ağıldaki koyunlara sabah saatlerinde kurt saldırdı. Kurdun saldırdığı koyunlardan 26'sı telef oldu.

Ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan Erbey, durumu ilgili yerlere bildirdi.

Tek geçim kaynağı olan koyunlarının telef olmasına üzülen Erbey, "Borç harç içinde aldığım koyunlarımın telef olması beni ve ailemi ekonomik anlamda sıkıntıya sokacak, yetkililerden bu konuda destek bekliyorum" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN