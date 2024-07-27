Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kentsel dönüşüm projesi başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Ciritmeydan Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. İhalesi tamamlanan ve tahliyesi yapılan garaj ve bina yıkıldı. Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek evlerini tahliye etmeyen vatandaşların en kısa sürede tahliye edilmesi istendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları pilot mahalle olan Ciritmeydan Mahallesi'nde başladı.

İhalesi tamamlanan ve mahalle sakinlerine gönderilen tebligatın ardından tahliyesi tamamlanan garaj ve binanın yıkımı yapıldı.

İş makinesiyle kontrollü şekilde yıkılan binadan çıkan toz taşınımına karşı itfaiye ekipleri sulama gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek hala evlerini tahliye etmeyen vatandaşların da en kısa sürede tahliyeleri istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Besni İtfaiye Çevre Emlak Güncel Haberler

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

 Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Bakmadan Geçme

Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı! 27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title