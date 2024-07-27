Adıyaman'ın Besni ilçesinde kentsel dönüşüm projesi başladı
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Ciritmeydan Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. İhalesi tamamlanan ve tahliyesi yapılan garaj ve bina yıkıldı. Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek evlerini tahliye etmeyen vatandaşların en kısa sürede tahliye edilmesi istendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları pilot mahalle olan Ciritmeydan Mahallesi'nde başladı.
İhalesi tamamlanan ve mahalle sakinlerine gönderilen tebligatın ardından tahliyesi tamamlanan garaj ve binanın yıkımı yapıldı.
İş makinesiyle kontrollü şekilde yıkılan binadan çıkan toz taşınımına karşı itfaiye ekipleri sulama gerçekleştirdi.
Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtilerek hala evlerini tahliye etmeyen vatandaşların da en kısa sürede tahliyeleri istendi.