Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Besni ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe merkezindeki Gaziantep Caddesi Zümrüt Evlerde bir evden televizyon, kombi ve bazı ev aletlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisi A.S. ve K.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.