Adıyaman İl Müftüsü Haliloğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haliloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haliloğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'un "Umut var" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" fotoğrafını seçen Haliloğlu, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Haliloğlu, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğraflarını seçme oylamasına katıldığını fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.