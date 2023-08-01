Adıyaman İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Genel Meclisi, Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Ağustos ayı oturumlarının ilkinde bir araya geldi. Toplantıda Adıyaman İl Özel İdaresinin zemin ve birinci katının Adıyaman Belediyesi'ne tahsis edilmesi ve sivrisinek ve haşere ilaçlanması konuları görüşüldü. Gündemdeki konular ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumlarının ilki Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il genel meclis üyeleri Ağustos ayı toplantısında Adıyaman İl Özel İdaresinin zemin ve birinci katının Adıyaman Belediyesi'ne tahsis edilmesine dair İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13 Temmuz 2023 tarih ve 25818 sayılı yazısı ile Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Adıyaman merkez ve ilçelerinde 2022 yılında sivrisinek ve haşere ilaçlanmasında yapılan çalışmalar yapılan araştırmalar görüşüldü. Gündemdeki konular ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm il genel meclis üyelerinin var gücüyle hizmet etmek için çalıştığını vurguladı. - ADIYAMAN