Haberler

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Muhtarlarla Toplandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Muhtarlarla Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, muhtarlarla bir araya gelerek asayiş, trafik ve narkotik konularını ele aldı. Toplantıda, mahallelerin huzur ve güvenliği için öneriler değerlendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, muhtarlarla buluştu.

Nazman, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlarla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile bu alanlarda alınan önlemler ele alındı.

Etkinlikte, mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehre rahat nefes aldıran patlama! Operasyonu askeri personel yürüttü
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.