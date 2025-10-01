Adıyaman İl Emniyet Müdürü Muhtarlarla Toplandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, muhtarlarla bir araya gelerek asayiş, trafik ve narkotik konularını ele aldı. Toplantıda, mahallelerin huzur ve güvenliği için öneriler değerlendirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, muhtarlarla buluştu.
Nazman, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlarla Polisevi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile bu alanlarda alınan önlemler ele alındı.
Etkinlikte, mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler de değerlendirildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel