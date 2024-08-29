İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman Belediye Binası temel atma ve açılış töreninde konuştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediye Binası'nın temel atma ve açılış töreninde bir konuşma yaptı. İmamoğlu, Adıyaman halkına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, belediye binasının modern ve işlevsel bir yapı olacağını söyledi. Ayrıca, İmamoğlu, Adıyaman'ın gelişimi için çalışmaların devam edeceğini ve halkın taleplerini dikkate alacaklarını vurguladı.
ADIYAMAN İBB Başkanı İmamoğlu, Adıyaman Belediye Binası temel atma ve açılış töreninde konuştu