Adıyaman'ı bir an önce ayağa kaldırmak için enkaz kaldırma çalışması gece de sürecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları gece de devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları gece de devam edecek.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da bir yandan depremin yaraları sarılırken, bir yandan da hayatı normale döndürme çalışmaları yürütülüyor.

Kamu ve özel firmalara ait iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarda kentin dört bir yanında kaldırılan enkazlardaki moloz yığınları, kamyonlarla şehrin dışındaki alana taşınıyor. Burada ekipler, iş makineleriyle malzemeleri ayrıştırmaya devam ediyor.

"Kamyon sayısını 450 çıkarıyoruz"

Kentte görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, enkazların kaldırılmasıyla hayatın normale döndürülebileceğini söyledi.

Son günlerde yoğun çalışma içine girdiklerini vurgulayan Çiçek, "Günde 62 enkaz kaldırıyoruz, hedefimiz 100 enkazı tamamen alıp şehirden kaldırmak. Eğer günlük 100 enkazı kaldırabilirsek, şehrin 10 günde bambaşka hale geldiğini göreceksiniz. Mahalle mahalle, parsel parsel enkazları ekiplere teslim ettik." dedi.

Çalışmaların büyük kısmının 10 gün içinde tamamlanacağını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"280 kamyonla mücadelede veriyoruz. 112 ekskavatör var. Kamyon sayısını 450'ye çıkarıyoruz. Her enkazın başında kaymakamlarımız, mülki idare amirlerimiz var. Gece de çalışmalara devam edilecek. Büyük mücadele var. Bu şehri çok erken ayağa kaldırmak zorundayız. İnşallah 10 gün içinde Adıyaman'ın normale döndüğünü göreceğiz. Tehlike arz eden ve acil yıkılması gereken binaları da belirledik. Onları da kaldırıyoruz. Enkazların toplandığı yerde hem bizim yaptığımız hem de ihale usulüyle yapılan işler var. İhaleyle özel firmalar, bir yandan bir bizim ekiplerimiz çalışıyor. Enkaz alanında ayrıştırma çalışmaları devam ediyor. Gece gündüz durmayacak çalışmalarımız."