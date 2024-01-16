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Adıyaman Havalimanı Aralık Ayında 28 Bin 708 Yolcuya Hizmet Verdi

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 708 oldu. Aralık ayında Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 234'e ulaştı. Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 202 ton oldu.

Adıyaman Havalimanı aralık ayında 28 bin 708 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 708 oldu.

Aralık ayında Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 234'e ulaştı.

Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 202 ton oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman Havalimanı Aralık Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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