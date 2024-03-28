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Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden Gazze'ye 10 Bin Zıbın Takımı Yardımı

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Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici kadınların Gazze'deki bebekler için ürettiği 10 bin zıbın takımı tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Dikiş makineleri Gazzeli çocuklar için çalışıyor projesi" kapsamında yaklaşık 45 usta öğreticinin 10 bin yeni doğan bebek takımı ürettiğini belirtti.

Bu takımların 50 bin parçadan oluştuğunu dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Bugün ekip arkadaşlarımızla beraber yardım tırımızı Mersin'e oradan da Gazze'ye ulaştıracağız. Bu vesileyle Gazze'deki vatandaşlarımıza Allah yardım etsin. Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamı kınıyoruz. Gazelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve bundan sonra da yardımlarımızın devam edeceğini belirtiyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

Gazzeli bebekler için üretilen zıbın takımlarının yüklendiği tır, Mersin'e hareket etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Tosun Adıyaman Mersin Gazze İnsan Hakları Kadın Güncel Haberler

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