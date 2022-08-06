Adıyaman haberleri | CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den AA'ya ziyaret Adıyaman haberler: CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP il teşkilatı, Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti. Tutdere, ziyarette, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemli misyon üstlendiğini söyledi. AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Tutdere, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını ifade etti. Tutdere'ye CHP İl Başkan Yardımcısı Kemal Demir ve diğer ilgililer eşlik etti. Güncel AA / Orhan Pehlül Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu Ajansı Milletvekili Adıyaman Güncel Haberler

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