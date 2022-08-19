Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel