Adıyaman haberleri... Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğuldu Güncel Haberler Adıyaman gündem haberi | Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için çaya giren kişi boğuldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için çaya giren kişi boğuldu. Mustafa Batmaz (28), serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Bir süre sonra Batmaz'ın gözden kaybolduğunu gören yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından Batmaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaya Adıyaman Güncel Haberler

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