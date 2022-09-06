Adıyaman haberleri: Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Güncel Haberler Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekiplerce toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman haberleri: Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.