Adıyaman haberleri: Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekiplerce toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel