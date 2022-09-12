Adıyaman haberleri... Adıyaman'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Adıyaman haberleri: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 46 MA 4352 plakalı minibüs Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E'ye çarptı. 112 sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Emin Tezerdi Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman Güncel Haberler

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