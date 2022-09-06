Adıyaman haberleri | Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı
Güncel Haberler
Adıyaman haberi... Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç, Ormaniçi köyü yakınlarında, İ.D'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel