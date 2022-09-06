Adıyaman haberleri | Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 7 yaralı Güncel Haberler Adıyaman haberi... Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki 06 MBG 74 plakalı hafif ticari araç, Ormaniçi köyü yakınlarında, İ.D'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Tragger Güncel Haberler

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