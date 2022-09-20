Adıyaman haberleri | Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis Güncel Haberler Gelen Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da karısını bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adıyaman'da karısını bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. 18 Ocak'ta Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut Işık, tartıştığı eşi Canan Işık'ı bıçakla ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Mahmut Işık Adıyaman Güncel Haberler

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