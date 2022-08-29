Adıyaman haberleri! Adıyaman'da 46 kök hint keneviri ele geçirdi
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Edinilen Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 46 kök hint keveniri ele geçirildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 46 kök hint keveniri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbağ köyü yakınlarında kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine, çalışma başlattı.
Ekipler M.A'ya ait arazide 46 kök ekili hint kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel