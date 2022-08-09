Adıyaman haberleri: Abdurrahman Tutdere'den Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin Bitirilmemesine Tepki: "Bu İktidarın Adıyaman'a Su Verecek Gücü Kalmamıştır"

Gelen Adıyaman haberine göre CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi’nin 2015 yılından bu yana bitirilmediğini belirterek, “AK Parti iktidarının tamamı, Adıyaman çiftçisinin suyu beklemesi ile geçti ve artık tüm Adıyamanlılara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu iktidarın Adıyaman’a, Çelikhan’a, Bulam’a su verecek gücü kalmamıştır” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin 2015 yılından bu yana bitirilmediğini belirterek, "AK Parti iktidarının tamamı, Adıyaman çiftçisinin suyu beklemesi ile geçti ve artık tüm Adıyamanlılara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu iktidarın Adıyaman'a, Çelikhan'a, Bulam'a su verecek gücü kalmamıştır" dedi.

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'na bugün yaptığı açıklamada, Çelikhan-Adıyaman Sulama Projesi'nin 2015 yılından bu yana bitirilmediğini söyledi. Tutdere, şöyle konuştu:

"Adıyaman Çelikhan ilçesi, Bulam Ovası'na su verecek olan Çat Barajı kenarındayız. Arkamızda gördüğünüz Çelikhan-Adıyaman sulama projemize ilişkin inşaat alanı yıllardır, 2015'ten beri iktidar tarafından 'yaptık, bitirdik, su gelecek' denilen şey, işte gördüğünüz gibi. Arkamızda inşat başlanılmış, ancak işler yarım bırakılmış durumda. Şu anda ciddi bir çalışma yok, çalışmaların tamamı durdurulmuş durumda.

"İŞİN YÜZDE 19'U DAHİ TAMAMLANAMAMIŞ DURUMDA"

En son Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı'na sormuş olduğumuz soru neticesinde 2 Şubat'ta verdikleri cevapta, 'İşin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğu' şeklinde bir cevap gelmişti. Ancak sahada yapmış olduğumuz gözlemde, işin değil yüzde 99'u, işin yüzde 19'u, yüzde 29'u dahi tamamlanamamış durumda. Gerçekten burada çok büyük bir muamma var. Takip edeceğiz. Adıyamanlı, Çelikhanlı, Bulamlı üretici su beklerken iktidarın bu konudaki vurdumduymazlığı sahada da kendini gösteriyor ve şu anda sahaya baktığımızda herhangi bir çalışma yok. Millet su hayalleri kurarken ortada su yok, sulama tünellerine ilişkin bir çalışma yok.

"AK PARTİ İKTİDARININ TAMAMI, ADIYAMAN ÇİFTÇİSİNİN SUYU BEKLEMESİ İLE GEÇTİ"

Adıyaman merkezde aynı şekilde çiftçi su bekliyor. Bulam Ovası'nda çiftçi su bekliyor. Velhasıl 20 yıllık AK Parti iktidarının tamamı, Adıyaman çiftçisinin suyu beklemesi ile geçti ve artık tüm Adıyamanlılara şu çağrıyı yapıyoruz: Bu iktidarın Adıyaman'a, Çelikhan'a, Bulam'a su verecek gücü kalmamıştır. Biz bu yatırımları takip edeceğiz ve Adıyamanlılara sözümüz olsun, ilk sandıkta iktidara geldiğimizde, yetki verildiğinde Adıyaman'daki bütün sulama projelerini tamamlayacağız. Çelikhan-Adıyaman sulama kanalını açıp Bulam Ovası, Adıyaman Ovası'nı, Çelikhan Ovası'nı suyla buluşturacağız ve AK Parti'nin 20 yıldır ihmal ettiği bütün bu yatırımları bitireceğiz.

"HALKIMIZDAN YETKİ İSTİYORUZ. YETKİ VERDİKLERİNDE BÜTÜN BU PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Halkımız daha çok üretecek ve topraklarını sulayarak geçimlerin çok daha rahat sağlayacaklar ve AK Parti'ye de buradan şu çağrıyı yapıyoruz: Yıllardır söz verdiniz; yıllardır Çelikhanlıyı, Bulamlıyı kandırdınız. AK Parti milletvekillerine de sesleniyorum: Çelikhan'a yapacağınız ilk ziyareti de buraya yaparsanız en azından buradaki tabloyu yerinde görmüş olursunuz. Sadece Çelikhan Kaymakamlık, belediye ziyaretiyle bu işler olmuyor. Gelin; sahada yapmış olduğunuz, iktidarınızın yapmaya söz verip de yapmadığı, yarım bıraktığı projeleri de yerinde görme fırsatı bulursunuz. Bizim sözümüz var, halkımıza çağrımız var. Halkımızdan yetki istiyoruz. Yetki verdiklerinde bütün bu projeleri tamamlayacağız."