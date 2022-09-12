Adıyaman haberi! Adıyaman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Güncel Haberler Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bağdere köyündeki bir iş yerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmaları sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler

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