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Adıyaman haberi! Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

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Adıyaman haberi! Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Taşlıca köyünde su kuyusuna köpek yavrusu düştüğünü gören köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla kuyuya inerek köpeği kurtararak doğaya saldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman AFAD su Güncel Haberler

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