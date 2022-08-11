Adıyaman haberi | Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı Adıyaman haberleri: Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı. Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı. Bahçecik Mahallesi'nde Adıyaman Belediyesine ait su arıtma tesisinde yılan olduğunu fark eden yetkililer, itfaiyeyi aradı. Tesislere gelen ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladıkları yılanı doğal ortamına saldı. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman İtfaiye su Güncel Haberler

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