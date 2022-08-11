Haber : Adıyaman haberi | Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman haberi | Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

 - Güncelleme:
Adıyaman haberi | Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan çıkarıldı

Adıyaman haberleri: Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da su arıtma tesisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde Adıyaman Belediyesine ait su arıtma tesisinde yılan olduğunu fark eden yetkililer, itfaiyeyi aradı.

Tesislere gelen ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladıkları yılanı doğal ortamına saldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İtfaiye su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title