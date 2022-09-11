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Adıyaman haberi: Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

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Adıyaman haberi: Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, H.B'ye ait araçta ve iş yerinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 106 mermi ve bıçaklar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

Adıyaman Gölbaşı Güncel Haberler

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