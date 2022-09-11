Adıyaman haberi: Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu Güncel Haberler Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 3 tabanca ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, H.B'ye ait araçta ve iş yerinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 106 mermi ve bıçaklar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.B. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Emin Tezerdi Adıyaman Gölbaşı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman haberi: Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.