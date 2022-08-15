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Adıyaman haberi: Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Adıyaman haberi: Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Adıyaman haberlerine göre ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Tapar (47), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Tapar (47), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Tapar yönetimindeki 46 F 5296 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Tapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gölbaşı (adıyaman) - Güncel

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