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Adıyaman haberi | Adıyaman'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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Adıyaman haberi | Adıyaman'da karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Adıyaman haber: Adıyaman'da eşini bıçakla öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman'da eşini bıçakla öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Işık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Canan Işık'ın babası Muzaffer Urun ile tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinlendi.

Muzaffer Urun, kızı ile eşi arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık Mahmut Işık da eşini tasarlayarak öldürmediğini iddia ederek, "Aslında ben eşimi öldürmek için yanına gitmedim. Hayatımda ilk defa yapmadığım bir şeyi yaptım. Alkollüydüm. Olanları hatırlamıyorum, yanımda bıçak yoktu ama nasıl aldığımı bilmiyorum. Pişmanım, eşimi tasarlayarak öldürmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 Ocak'ta Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut Işık, tartıştığı eşi Canan Işık'ı bıçakla ağır yaralamış, hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mahmut Işık Adıyaman Güncel Haberler

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