Adıyaman haberi | Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Adıyaman haberine göre Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi. Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesi ile kent merkezinde durumundan şüphelendiği 2 farklı otomobili durdurdu. Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 550 şişe gümrük kaçağı içki ile 460 sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Hisarcık Adıyaman Güncel Haberler

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