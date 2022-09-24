Adıyaman haberi... Adıyaman'da "Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması" yapıldı
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Adıyaman haber: Adıyaman'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Adıyaman'da "Düzensiz Göçle Mücadele ve Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında 15 noktada, 25 ekip ve 130 personelin katılımıyla metruk bina, terminal, araç ve kişilere yönelik kontroller yaptı.
Denetimlerde 612 kişi ile 182 araç sorgulandı, 19 metruk bina, 3 terminal ve 3 park bahçe ekiplerce kontrol edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel