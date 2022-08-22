Adıyaman haberi... ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI Güncel Haberler Gelen Adıyaman haberine göre ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 250 polisin katılımıyla Narko Kahta uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde 250 polisin katılımıyla Narko Kahta uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ilçe genelinde narkotik uygulaması yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği dronlarla da havadan görüntülenen uygulamada, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı uygulamada D.Ç., M.E. ve Z.M. üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Kahta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman haberi... ADIYAMAN'DA, 250 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.