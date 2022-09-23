Adıyaman haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.A'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman PKK Güncel Haberler

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