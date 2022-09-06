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Adıyaman haber | Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Adıyaman haber | Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman haber: ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkisinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017-2019 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ile geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Jandarma Adıyaman PKK Güncel Haberler

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