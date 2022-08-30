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Adıyaman haber: Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Adıyaman haber: Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman yerel gündem haberine göre Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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