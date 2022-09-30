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Son dakika haber: Husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı.

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan banka güvenlik görevlisi yaralandı.

Kapcami Mahallesi'ndeki bir bankanın güvenlik görevlisi Ayhan Dağ, bankanın önündeyken aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dağ, tedavi altına alındı.

Polis, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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