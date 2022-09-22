Adıyaman haber: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncel Haberler
Adıyaman gündem haberine göre Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir işletmede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Y, F.S. ve Ö.V. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel