Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman haber: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adıyaman haber: Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman gündem haberine göre Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Besni ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir işletmede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Y, F.S. ve Ö.V. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title