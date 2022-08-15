Hafif ticari araçların çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Orhan G. idaresindeki 02 KT 092 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah U. (32) yönetimindeki 50 ACK 719 plakalı hafif ticari araç Karşıyaka Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada bisikleti ile yoldan geçen Muhammed U. (12) araçların arasında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla oyla yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / İsmail Kaya Karşıyaka Adıyaman Tragger Güncel Haberler

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