Adıyaman haber | Adıyaman'da darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman haberler... Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darbedilerek yaralandı.
Musalla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi darbedilerek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel