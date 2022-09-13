Adıyaman haber | Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü Güncel Haberler Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bozpınar köyünde R.Ç. ile Ramazan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ramazan K. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın şüphelisi R.Ç. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaya Jandarma Adıyaman Güncel Haberler

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