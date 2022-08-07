Son dakika haberleri... Atıl durumdaki 2 ambulans yandı Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yanan ambulanslara müdahalesi İtfaiye tarafından söndürülen ambulansların görüntüsü Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı ADIYAMAN - Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı. Güvenlik kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yanan ambulanslara müdahalesi İtfaiye tarafından söndürülen ambulansların görüntüsü Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı ADIYAMAN - Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı. Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birimin bahçesinde park halinde bulunan atıl durumdaki ambulansta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, 2 ambulansta hasar oluştu. Güvenlik kamerası kayıtlarında 4 çocuğun atıl durumdaki ambulansın içine girdikleri daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldıkları görülüyor. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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