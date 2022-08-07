Son dakika haberleri... Atıl durumdaki 2 ambulans yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Atıl durumdaki 2 ambulans yandı

Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik kamerası görüntüleri İtfaiye ekiplerinin yanan ambulanslara müdahalesi İtfaiye tarafından söndürülen ambulansların görüntüsü Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı ADIYAMAN - Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı.

 - Güncelleme:

Güvenlik kamerası görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin yanan ambulanslara müdahalesi

İtfaiye tarafından söndürülen ambulansların görüntüsü

Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birimin bahçesinde park halinde bulunan atıl durumdaki ambulansta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, 2 ambulansta hasar oluştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında 4 çocuğun atıl durumdaki ambulansın içine girdikleri daha sonra olay yerinden koşarak ayrıldıkları görülüyor.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title