Adıyaman haber... Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk öldü Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman'da ağaçtan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Toptepe köyünde yaşayan Çınar Ata (10), çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ata'nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman Çınar Güncel Haberler

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