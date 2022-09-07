Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel