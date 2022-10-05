Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan hamile kadın ağır yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan hamile kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.U.G. yönetimindeki 27 F 7966 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadına çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bebeğin ve annenin son durumuyla ilgili sağlık kontrollerinin devam ettiği ifade edildi.

Bu arada sinir krizleri geçirip ağlayan sürücünün de polis ekiplerince ifadesi alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title