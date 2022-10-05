Otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan hamile kadın ağır yaralandı. Adıyaman'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan hamile kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.U.G. yönetimindeki 27 F 7966 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadına çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Bebeğin ve annenin son durumuyla ilgili sağlık kontrollerinin devam ettiği ifade edildi. Bu arada sinir krizleri geçirip ağlayan sürücünün de polis ekiplerince ifadesi alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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