Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Adıyaman haberleri: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Bedir Y. (33) idaresindeki 02 KR 819 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel