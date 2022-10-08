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Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman haberleri: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Bedir Y. (33) idaresindeki 02 KR 819 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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