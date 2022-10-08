Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman haberleri: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı. Bedir Y. (33) idaresindeki 02 KR 819 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolunun Kahta Çayı yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.