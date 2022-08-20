Son dakika gündem: İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel