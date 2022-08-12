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Adıyaman gündem haberleri... Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman gündem haberleri... Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman haberi: Adıyaman'da, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında hakkında dolandırıcılık suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Y.A. gözaltına alındı.

Y.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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