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Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

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Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'da tek katlı bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da tek katlı bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde A.E'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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