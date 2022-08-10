Adıyaman gündem haberleri: Adıyaman'da 270 yıllık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Gelen Adıyaman haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adıyaman'da doğal gaz kazı çalışmalarında 270 yıllık anıt ağacın köklerinin zarar görmesine neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adıyaman'da doğal gaz kazı çalışmalarında 270 yıllık anıt ağacın köklerinin zarar görmesine neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan 270 yıllık anıt ağaç olarak tescillenen çınar ağacının zarar gördüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda, 23 Şubat 2010'da tescillenen 270 yıllık çınar ağacının, çevresinde yapılan doğal gaz boru hattı kazı çalışmaları nedeniyle ağaç köklerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, çınar ağacının çevresindeki işlemleri durdurarak, iyileştirme çalışmalarını başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken Bakanlık, anıt ağacın zarar görmesine neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.