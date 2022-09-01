Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title