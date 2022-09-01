Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Adıyaman haberlerine göre Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel